"Platone c’ho l’ansia": filosofia protagonista al cine teatro Conti

"Platone c’ho l’ansia", domani (ore 21) al cine teatro Conti arriva Benedetta Santini, creator dietro all’account Filosofia e Caffeina, con oltre 200mila seguaci e ben 1,9 milioni di like su TikTok. Una iniziativa inserita nel progetto della rete sociale Oltre. Santini è una giovane insegnante, psicologa, content creator italiana che ha reso la filosofia virale sui social. Autrice del libro "Platone c’ho l’ansia" porta il suo lavoro sul palco, in uno spettacolo per chi si sente fuori posto o, come si dice in greco, atopos. "Pare – dice la Santini – che uno dei primi a essere chiamati così sia stato Socrate, giudicato troppo strano, a volte anche fastidioso. Dopo di lui, tutti i filosofi vennero considerati atopoi. Chi si sente fuori posto prova ogni giorno il doloroso desiderio di trovare un luogo da chiamare casa e vive la vita col fiato sospeso, sperando di riuscire un giorno a respirare. Viaggia per trovare il suo posto nel mondo, ma la strada sembra non avere mai fine e, nei momenti bui, si chiede se davvero esista un luogo in cui potrà essere se stesso. Si sente diverso dagli altri ma, allo stesso tempo, teme di non avere niente di speciale. È una guerra difficile da vincere, se si combatte da soli". In Platone c’ho l’ansia Benedetta Santini svela le vite complicate di tre grandi filosofi: Seneca, Nietzsche e Schopenhauer, che dovettero lottare contro uomini potenti, contro delusioni, abbandoni e contro se stessi. Il loro modo di pensare atipico, causa della emarginazione, fu proprio la loro salvezza. Con lei anche Bip Gismondi, autore, compositore, arrangiatore, cantante, musicista e Giovanni Ciocca, regista del cortometraggio ‘La fine della notte’, Alfiere della Repubblica. "Si tratta – spiega Andrea Foglia, animatore di Oltre – di una nuova iniziativa inserita nel nostro progetto di questo ‘consorzio sociale’ a Civitanova, che intende spronare, incoraggiarci a fare, fare di più e meglio. Per il benessere psicologico, sociale, esistenziale di ciascuno, in particolare delle nuove generazioni". L’evento è promosso dall’associazione Sentinelle del Mattino, dalla Caritas Diocesana di Fermo, dall’associazione Il Palco Laboratorio Musicale, dall’associazione Veder Crescere con il Dialogo e da diversi altri soggetti che sostengono il progetto Oltre. La manifestazione è sostenuta dal Banco Marchigiano. Spettacolo a ingresso gratuito.