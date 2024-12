Playoff A2, l’Atm cerca l’impresa a Ravenna

Finisce in pareggio il primo atto tra l’Atm Macerata e il CT Zavaglia Ravenna, sfida valida per la finale playoff di serie A2, nello scenario dell’Associazione Tennis Macerata, gremita di pubblico e con oltre mille spettatori collegati in streaming. Nonostante l’assenza forzata di Nicolas Compagnucci, bloccato da febbre e virus intestinale, i ragazzi di capitan Cherri si sono fatti valere. Nei primi singolari strepitosi Gianluca Acquaroli e Tommaso Compagnucci, autori di due vittorie ai danni rispettivamente di Daniel Bagnolini (6-2 6-0), e Carlo Alberto Caniato (3-6,6-4,6-3). Occasione sfumata invece per Lamberti che cede a Luca Tomasetto. Nel quarto singolare sfortunato lo spagnolo Alvarez-Varona, limitato da un problema all’inguine, cede a Fatic che porta gli ospiti sul 2-2 al termine dei singolari. Anche negli incontri di doppio regna l’equilibrio: prima Alvarez-Varona/Lamberti conquistano il punto contro la seconda coppia ravennate Valletta/Tomasetto con un doppio 64, poi il formidabile duo ravennate composto da Caniato e Fatic supera Compagnucci/Acquaroli per 7-5 6-1, fissando il punteggio finale sul 3-3 rimandando ogni verdetto al match di ritorno. Per il presidente dell’Atm Fabiano Tombolini, la sfida di domenica è un’opportunità importante. "Se domenica avremo la formazione al completo, sappiamo che possiamo giocarcela. Gli accoppiamenti ci sono favorevoli – dice il presidente Tombolini –, e abbiamo dimostrato di poter conquistare tutti i singolari. All’inizio avremmo firmato per un pareggio all’andata, ma adesso siamo più consapevoli dei nostri mezzi". Domenica appuntamento per il ritorno della finale sui campi del CT Zavaglia di Ravenna.