Playoff, arriva Monza. Serve un Eurosuole con il pieno di tifosi

Tra due giorni si cambia scenario ma si resta nelle partite ad eliminazione diretta. Direttissima purtroppo, perché domenica alle 18 la Lube ospiterà Monza in una gara3 di playoff vietata ai deboli di cuore. Come l’anno scorso Civitanova è sotto 0-2 nella serie dei quarti e ha solo la vittoria tra sé e l’eliminazione precoce. Sarebbe importante avere l’Eurosuole Forum pieno, a sostengo del team, un’affluenza simile almeno ai 2.600 spettatori di gara3 con Verona del 2023, non alle 1.700 presenze di gara1 con la Mint. Curiosità, gara2 in Brianza è stata la più breve del turno, durata 113’. Infine è il caso di tornare sulla performance di un ex biancorosso come Simon che nel secondo atto dei quarti ha trascinato Piacenza al blitz di Milano con la bellezza di 9 muri. Record playoff eguagliato e condiviso con Hubner, Gustavo, Gravina, Fangareggi e Howard. Il record assoluto in A1 appartiene a Francesco Fortunato, 12 muri nel 2010, in questa stagione nessuno come Matteo Piano che ne ha fatti 10 nella primissima giornata di SuperLega.

Andrea Scoppa