Playoff Challenge per chi perde. Ipotesi. Herrera per il futuro

La Lube punta quella semifinale scudetto sempre raggiunta dal 2016 e ad attendere la vincente dello spareggio di stasera, tra i biancorossi quarti in regular season e la Mint quinta un punto in meno, ci saranno i campioni d’Italia e neo finalisti di Champions dell’Itas Trentino. La perdente invece dovrà disputare i playoff 5°posto, utile giusto per andare in Challenge Cup, magra consolazione. Dall’altra parte del tabellone, sempre stasera, chi la spunterà tra Piacenza e Milano si troverà di fronte Perugia. A proposito della Sir, ieri il Blog Dal 15 al 25 ha riportato dell’interessamento della Lube per l’opposto Herrera (foto). Diciamo che sorprende la tempistica della pubblicazione della notizia a ridosso di una gara5, ma non sorprende invece che Civitanova si stia guardando intorno in quel ruolo. Sì perché Lagumdzija, il colpo più importante dell’estate, il bomber della SuperLega preso per fare il salto di qualità, è invece calato paurosamente proprio mentre si alzava il livello di difficoltà ed importanza degli incontri. Brutto segnale. Addirittura è sistematicamente in panchina da quando è rientrato Zaytsev, perché con lo "zar" (in scadenza di contratto: perché non rinnovarlo?...) la squadra è più equilibrata. Il cubano e mancino Herrera è stato scavalcato da Ben Tara nelle gerarchie di Lorenzetti, addirittura non è mai entrato in campo nelle ultime due uscite della Sir, quindi potrebbe spingere per andare via.

Andrea Scoppa