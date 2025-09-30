Plebiscito in provincia. Acquaroli arriva al 57%,. FdI è il primo partito. Forza Italia supera la Lega

Se si guardano le preferenze ottenute oggi in provincia di Macerata da Francesco Acquaroli, il 57,8%, non c’è una grandissima differenza rispetto al 2020, visto che si tratta di una percentuale di poco al di sopra di quella di cinque anni fa, il 57%. In realtà lo scenario politico presenta cambiamenti significativi, a partire dal fatto che l’affluenza alle urne si è fermata al 47,02% (il dato più basso tra le province marchigiane), 9,5 punti in meno del 56,59% del 2020.

Per quanto riguarda i voti alle forze politiche, il primo partito è Fratelli d’Italia, con il 29% dei voti, in crescita di circa 9 punti rispetto al 2020; al secondo posto il Pd, con il 17,89% (era al 18%); al terzo Forza Italia con il 9,5%, in crescita di oltre due punti; al quarto la Lega che passa dal 25,6% al 9,1%, un tracollo del 16,5%; in calo, ma contenuto, il Movimento 5 Stelle, che passa dal 6.2% al 4,6%.

Sulle altre liste è difficile fare raffronti, poiché in questa tornata ci sono tante civiche che prima non c’erano e lo schieramento del centro sinistra, oggi unito, nel 2020 era diviso. Detto questo, scavando nei dati ci sono diversi elementi su cui riflettere. A Macerata città Acquaroli ottiene poco più del 50% dei voti, contro il 46% ottenuto da Ricci, uno stacco di quattro punti, molto più basso rispetto ai 21 del 2020, e questo può aprire una riflessione sulle comunali di primavera.

Anche nel capoluogo Fratelli d’Italia è il primo partito con il 28% dei voti, seguito dal Pd, al 22% (in calo rispetto a cinque anni fa), la Lega da primo partito con quasi il 24% dei voti, è scivolata al 7% (- 17%), Forza Italia si ferma al 6%, esattamente come il Movimento 5 stelle.

Acquaroli stravince a Castelraimondo con il 73% e a Cingoli con oltre il 71%, in entrambi i casi trascinato dalla Lega (rispettivamente al 54% e al 45%, e si impone a San Severino con il 66% dei voti, trascinato dai Civici Marche per Acquaroli (quasi il 32% dei voti), a Treia con il 66%, trainato dal suo partito (38,8%) e a Camerino con oltre il 61%, trascinato da Forza Italia (42%).

Vince molto bene anche nella sua città, Potenza Picena, con oltre il 58% e Fdi primo partito con il 41% dei voti e a Tolentino con il 56,5%, dove Fdi arriva al 47%. Si afferma a Civitanova con il 55%, Porto Recanati con il 52%, Recanati con il 51,85%. Ma prevale anche in tanti altri piccoli centri, con percentuali molto alte: in tutti i comuni, tranne che a Pollenza, è sopra al 50%.

Sul fronte opposto, nella sconfitta subita, il Pd mantiene il 18% della precedente tornata elettorale, ma con alcuni segnali particolari: a Civitanova e Tolentino si attesta attorno al 15%, un risultato modesto, a Macerata si ferma al 22% (circa 3 punti in meno sul 2020) poco al di sotto a Camerino, mentre ottiene i risultati migliori a Potenza Picena con il 26% e Recanati con il 24%.

E’ chiaro che nel risultato, tanto nel centrodestra che nel centrosinistra, hanno pesato le liste dei presidenti e dei civici: le prime in particolare potrebbero aver sottratto voti alle maggiori forze politiche delle coalizioni. I numeri mostrano anche un altro aspetto, non nuovo, ma che si è andato accentuando, vale a dire la personalizzazione della politica, che fa la differenza quando ci sono candidati che raccolgono tanti consensi. I più votati sono Gianluca Pasqui (FI) e Leonardo Catena (Pd) con oltre 3.900 preferenze, tallonati da Silvia Luconi (FdI), anche lei oltre quota 3.900. Poi Pierpaolo Borroni (FdI) con oltre 3.800 preferenze, Romano Carancini (Pd) a ridosso delle 3.400, Mirco Braconi (Fdi), sopra a 3mila, Renzo Marinelli (Lega), poco oltre le 2.800.

Il comune con l’affluenza più bassa è quello di Gagliole con il 34,46%, quello con l’affluenza più alta è Bolognola, con il 64,34%.