Plebiscito per Acquaroli nel cratere del sisma

Francesco Acquaroli e il centrodestra vincono dappertutto, ma nel cratere del terremoto stravincono, con percentuali bulgare. È probabilmente merito anche dell’effetto Guido Castelli, il commissario straordinario alla ricostruzione che ha impresso una svolta al post sisma, guadagnando molti consensi nella popolazione dell’entroterra. Il record per il centrodestra è a Monte Cavallo: per carità, si tratta di numeri piccoli, ma pensare che il centrodestra ha preso il 90,91 per cento dei voti fa comunque effetto. Situazione simile a Bolognola (83 per cento), Cessapalombo (83 per cento, nella foto la sindaca e candidata consigliera Giuseppina Feliciotti) e Castelsantangelo sul Nera (81 per cento).

Percentuali elevatissime anche a Ripe San Ginesio (77 per cento), dove il sindaco Paolo Teodori era candidato con il centrodestra, nella lista civica "I marchigiani per Acquaroli". Visso, altro comune del cratere porta al centrodestra il 75 per cento dei consensi (dato riferito a una sezione su due), Gualdo il 73 per cento. Francesco Acquaroli e il centrodestra fanno il pieno di voti anche a Castelraimondo (71,44 per cento) e Cingoli (71,36 per cento), dove a fare da traino ci hanno pensato i leghisti Renzo Marinelli e Filippo Saltamartini.