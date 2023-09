Plesso ’815 e trasloco a Tolentino: Fd’I: "Tre classi? Il sindaco dimentica la futura prima"

"Forse la troppa fretta di rispondere ha fatto dimenticare al sindaco che nel plesso ‘815 vi sono tre classi, a meno che non dia per scontato che per il prossimo anno scolastico non venga formata la prima classe". Il coordinamento Fratelli d’Italia Tolentino torna sull’eventuale spostamento di alcune classi dal plesso ‘815 alla scuola Don Bosco. "Nella risposta, il primo cittadino – prosegue Fd’I – evidenzia che si provvederà a sentire le famiglie, ricordiamo però che queste hanno scelto liberamente e per motivi di sicurezza strutturale il plesso ‘815 per i propri figli- ma non dice quando. Rispondendo poi che vorrebbe spostare due classi, sembrerebbe aver preso la decisione. Quindi due classi verrebbero spostate nel plesso del Don Bosco, e la terza? Sarebbero due sole classi elementari fra gli alunni delle medie, ma questi bambini non hanno diritto a una scuola dedicata al loro grado d’istruzione? I locali oggi vuoti sono idonei ad accogliere le classi? Il sindaco infine non dice nulla sulla volontà o meno del possibile trasferimento di classi del liceo nel plesso ‘815. Resta il fatto – conclude il gruppo Fd’I – che ancora oggi la promessa di portare i licei nel centro storico non è stata realizzata. Promesse elettorali fatte con faciloneria, che si sono dimostrate inattuabili".

l. g.