Plexiglass al porto danneggiati dal vento: c’è un rattoppo

Il vento e le mareggiate hanno indebolito, dai e ridai, la tenuta degli ultimi pannelli in plexiglass che fanno da barriera, in fondo all’estremo braccio del porto, tra il molo e il sottostante corridoio utilizzato dai pescasportivi. Due "elementi" della balaustra si sono staccati e un altro paio di pannelli si reggono tuttora per miracolo. Un "buco" che potrebbe essere pericoloso per la loro sicurezza. Alla fine dello scorso anno il Comune aveva provveduto, utilizzando un motopontone, a riallineare sulla piattaforma dei pescasportivi i massi divaricati dalle mareggiate. Un intervento più impegnativo di quello, rapido e agevole, che servirà per rimpiazzare i pannelli malconci al di là del primo, provvisorio rattoppo effettuato nelle scorse ore.