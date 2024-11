Pmi Day, la Crucianelli Rest/edile apre le porte agli studenti

Il Pmi Day, iniziativa promossa da Piccola Industria Confindustria in collaborazione con le associazioni territoriali, quest’anno si è focalizzata sul tema "Costruire" e, per questo, sono stati coinvolti tre istituti tecnici per geometri. Gli studenti visiteranno le imprese edili associate a Confindustria Macerata e ad Ance Macerata, impegnate nella ricostruzione post-sisma. La Crucianelli Rest/edile Srl di Tolentino è stata la prima azienda ad aprire le porte agli studenti della Classe 5F, indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, dell’istituto "Garibaldi-Bramante-Pannaggi", accompagnati dai docenti Elisa Cingolani e Paolo Dignani. Enrico Crucianelli, titolare dell’impresa e presidente di Ance Macerata, ha evidenziato l’importanza del dialogo tra scuola e impresa. "È stata un’enorme soddisfazione incontrare i ragazzi delle scuole superiori e confrontarci con loro. Il nostro settore non è solito partecipare a iniziative di questo genere, ma questa esperienza mi ha fatto comprendere l’importanza di avviare un dialogo costruttivo con il mondo dell’istruzione. Già dalla prossima settimana ci incontreremo con l’Istituto per definire una collaborazione più strutturata". Crucianelli ha riferito che nella discussione è emersa da parte di un ragazzo la preoccupazione di avere garantita la regolarità contrattuale e contributiva da parte delle imprese.