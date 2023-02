Pneumatici, bottiglie e plastica Rifiuti abbandonati nelle siepi

Abbandonoselvaggio di rifiuti, nel Comune di Tolentino. In un servizio svolto in tre distinte località, San Rocco, San Giovanni e Paterno, sono stati rinvenuti nelle siepi adiacenti alle strade, rifiuti di vario genere, come pneumatici, bottiglie di vetro e materiale di plastica. Le verifiche sono state effettuate da parte delle guardie venatorie volontarie della Federcaccia di Macerata, coordinate dalla Polizia provinciale. "Come sempre i fatti sono stati segnalati alla Polizia provinciale che svolge un ruolo essenziale per il controllo del territorio e per poter risalire agli autori di questi atti di inciviltà – afferma il coordinatore provinciale di vigilanza venatoria volontaria Federcaccia Macerata Nazzareno Galassi –. I cittadini che vogliono segnalare questi episodi incresciosi possono contattare tutti i giorni il coordinamento provinciale della vigilanza venatoria Federcaccia di Macerata al 3395981898 e la centrale operativa della Polizia provinciale all’800216659". Continua il giro di vite su tutto il territorio del Maceratese. Volontari e agenti sono in prima linea anche per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente; sono un punto di riferimento per eventuali chiarimenti su tutta la normativa vigente.