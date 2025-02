Pneumatici squarciati. Sospetti sulla baby gang

Non vuole fermarsi l’escalation con protagonisti alcuni baby vandali, che si divertono a tagliare gli pneumatici delle auto parcheggiate nel centro di Porto Recanati.

Un altro episodio è successo nella notte tra sabato e domenica, dopo che nell’ultima estate erano state colpite più di cento vetture lasciate tra piazza delle Erbe e l’oratorio Don Bosco. Stavolta a farne le spese è stato un giovane che abita in città e aveva lasciato l’auto nei dintorni dall’oratorio. "Quella sera mio figlio ha parcheggiato la sua Mercedes C vicino a via Garibaldi, perché doveva raggiungere degli amici – spiega la madre del portorecanatese –. Una volta finita la serata, intorno alle 4, è tornato a prendere l’auto per rincasare. Però ha trovato la gomma del mezzo a terra e a fatica è riuscito ad arrivare a casa, in quanto lo pneumatico anteriore destro aveva un vistoso taglio. Il grosso sospetto è che sia stato un atto vandalico, visto che proprio in quella zona sono avvenuti altri casi".

Infatti, nell’ultima estate erano state più di cento le auto alle quali erano state squarciate le gomme con una lama o con un oggetto appuntito, quasi sempre di notte o nel tardo pomeriggio. E tutte quelle auto si trovavano in sosta tra piazza delle Erbe, l’oratorio Don Bosco, via Mazzini e via Bramante. Diversi cittadini, rimasti vittime del fattaccio, avevano in seguito sporto denuncia contro ignoti, recandosi alla caserma dei carabinieri. Ma già nei mesi scorsi c’era il sospetto che dietro a questa serie di atti vandalici ci fosse lo zampino di un gruppetto di giovanissimi, probabilmente minorenni e di origine extracomunitaria. Inoltre, nella notte tra venerdì e sabato, dei giovinastri hanno alzato troppo il gomito e così hanno spaccato delle bottiglie di birra in piazza Carradori, lasciando svariati cocci di vetro a terra.

Giorgio Giannaccini