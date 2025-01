"Pneumologia e pediatria: l’ospedale migliora"

"L’ospedale di Civitanova sarà tutelato e continuerà a crescere e a migliorare". Così il sindaco di Civitanova, e presidente della conferenza dei sindaci, Fabrizio Ciarapica dopo l’incontro con il direttore dell’Ast di Macerata Alessandro Marini, in cui si è discusso del piano sanitario della Regione.

"Le novità per l’ospedale di Civitanova sono l’attivazione di una unità operativa semplice di chirurgia della tiroide e l’unità dipartimentale pneumologia, diagnostica bronco-pneumologica. Due nuovi servizi che amplieranno l’offerta sanitaria della struttura" dice il sindaco, che definisce il confronto con Marini "molto positivo. Ho ricevuto rassicurazioni importanti rispetto alle preoccupazioni emerse nei giorni scorsi. Le unità operative dipartimentali saranno mantenute, con la garanzia dell’autonomia per reparti strategici come la farmacia e l’oncologia, e grazie alla determinazione di questa amministrazione l’ospedale guadagnerà ulteriori servizi di eccellenza".

Tra i nuovi servizi "spicca l’istituzione – aggiunge – di una unità operativa complessa di pediatria e neonatologia, un risultato di straordinaria importanza che eleva l’ospedale di Civitanova a un punto di riferimento per l’assistenza ai più piccoli. Il reparto di pediatria non è solo un pilastro della nostra sanità, ma anche un simbolo di fiducia e sicurezza per le famiglie del territorio. Con l’impegno del personale sanitario, e l’aggiunta di neonatologia, continueremo a offrire cure di eccellenza ai nostri bambini".

Per il sindaco, le novità previste nel piano sono "tutti passi in avanti che valorizzeranno il nostro ospedale. Durante l’incontro abbiamo fissato per il 7 febbraio la convocazione per l’illustrazione del nuovo atto aziendale, e questo è un passaggio cruciale che segna una nuova fase per il nostro ospedale e per l’intero sistema sanitario locale".