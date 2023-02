Pneumologia e Riabilitazione di Treia, che bravi

Per quasi 40 anni ho vissuto la sanità maceratese in qualità di dipendente (amministrativo). Andato ormai in pensione da diversi anni, negli ultimi tre mesi ho dovuto verificare, mio malgrado, l’efficienza della nostra sanità dall’altra parte... della barricata e cioè da paziente. Il mio giudizio si basa ovviamente solo sui reparti in cui sono stato ricoverato e cioè, in condizioni gravissime, nella Pneumologia, diretta dalla dottoressa Francesca Marchesani, e poi, per la Riabilitazione, nella struttura di Treia, diretta dal dottor Giorgio Caraffa. Ebbene posso affermare che trattasi di due eccellenze, assolutamente da potenziare in termini di personale. In Pneumologia sono stato affidato alle cure della dottoressa Licata e soprattutto della dottoressa Maria Serafini, un’autentica istituzione per la sanità maceratese. Oltre alla unanimamente riconosciuta professionalità, ho apprezzato le sue doti di umanità e disponibilità. Le stesse doti che hanno contraddistinto tutto il personale parasanitario. E non meno efficienza ho constatato alle cure intermedie di Treia, dove mi hanno seguito le dottoresse Donatella Mancinelli e Patrizia Verdenelli, due affidabilissimi punti di riferimento. Eccezionale, poi, l’impegno di Infermieri, Oss e fisioterapiste, che mi hanno fatto sentire, più che un paziente, un amico se non quasi un parente. In conclusione, a tutti i dipendenti di queste due strutture posso solo dire grazie e soprattutto bravi, bravi, bravi!

Mario Stoccuto