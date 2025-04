"Pneumologia, mio marito coccolato fino all’ultimo"

"La sanità pubblica non deve essere trascurata da chi ci governa, perché abbiamo dei reparti di eccellenza. Regalare una settimana di vita in più è il dono più grande, per questo la sanità ha bisogno di più risorse sia umane che economiche". Nella profonda tristezza, la corridoniana Maria Perillo ha trovato la forza di vedere del buono, dopo la scomparsa di suo marito Carmine Di Costanzo, venuto a mancare a 66 anni per un brutto male contro il quale combatteva da quindici. Non è mai mancata l’energia a Maria, molto nota a Corridonia, una città che si è stretta intorno a lei e alla famiglia. "Mio marito ha subito il terzo intervento a Padova nel 2023 per un carcinoma polmonare – ha raccontato – poi sono state tante le difficoltà respiratorie e ricadute. Negli anni, il reparto di Pneumologia di Macerata, diretto dalla dottoressa Francesca Marchesani, dove Carmine era ricoverato, è stato sempre attento, così come la caposala Lorella Rastelli, una persona di una umanità eccezionale che dirige un reparto pulito ed efficiente. Dalla prima infermiera all’ultima oss hanno trattato mio marito come un re, coccolato fino all’ultimo e quando se ne è andato ho visto loro piangere. E non dimentico la pneumologa Maria Serafini, una grande professionista che parlava con gli occhi. Questo reparto un fiore è all’occhiello dell’ospedale di Macerata. Un grazie anche al personale medico di Radiologia. Ho ricevuto l’affetto dell’intera Corridonia – conclude Perillo –, penso alla premura della Croce Verde, e l’amore infinito dei miei figli, insegnato dal padre, Vincenzo, Angela, Sandro, Cristina e del mio piccolo nipote Diego".