Pnrr, opere varie e il puzzle delle risorse

Stefano Cesetti

È vero che ci troviamo sempre in campagna elettorale e che siamo abituati a sentire dai candidati spot e promesse politiche di ogni tipo, ma ultimamente c’è stata una diffusione pandemica della "smania dell’annuncio" che ha contagiato anche sindaci, presidenti e assessori in carica. Le risorse europee per il Pnrr poi hanno infettato per intero il sistema, come se fossero una sorgente inesauribile a cui attingere tutti e per fare di tutto. Con facilità disarmante, partendo dal governo centrale passando per quello regionale e arrivando fino ai piccoli comuni, nei bilanci sono state previste opere attese da lustri e progetti di ogni tipo vengono presentati per il Pnrr.