"Poca distanza con gli altri centri"

"Sono contrario – afferma Claudio Frattani, del locale Il borgo antico, in merito all’eventuale costruzione del nuovo centro commerciale a Piediripa – perché a pochi chilometri di distanza esistono già due situazioni analoghe, Val di Chienti e Corridomia. A questa poca distanza mi chiedo anche come sia possibile che si abbiano i permessi per farlo. Il primo grande problema sarebbe legato al traffico e all’inquinamento, già insostenibili, congestionando ancora di più l’arteria principale. Inoltre, per noi che abbiamo un’attività la situazione è peggiorativa: chi verrà al centro commerciale si fermerà a mangiare lì. Allo stesso modo il Val di Chienti sarebbe destinato a morire. Un’altra apertura così non ha senso".