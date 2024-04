"Poca rappresentanza nel futuro esecutivo"

"Malgrado il nostro partito sia sempre stato vicino all’idea politica della maggioranza – evidenzia Francesco Pacetti –, essa non ha mai approvato nessuna delle nostre interrogazioni e mozioni. Almeno si sarebbe potuto sistemare l’ascensore da anni bloccato, per salire agevolmente dal parcheggio Portella al centro storico". Pacetti, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia ("Centrodestra per cambiare") all’opposizione nel parlamento cittadino, apre così il suo intervento sul mancato accordo con la coalizione di centrodestra per la ricandidatura del sindaco Michele Vittori.

Sembrava che stavolta l’intesa fosse possibile. E invece così non è stato. "Anche se, considerato il recente passato, avessimo raggiunto l’accordo, molti dei nostri elettori – spiega – ci avrebbero abbandonato per poca coerenza, ma da tempo avevamo in mente di riuscire a creare a Cingoli un grande centro-destra unito. Ci siamo spesi oltremodo per raggiungere quest’obiettivo. Purtroppo l’accordo è andato sempre al ribasso senza la possibilità, a nostro avviso, di poter rappresentare in modo confacente la nostra parte di elettorato". In sostanza, avevate chiesto di attribuirvi la carica di vicesindaco. "Con la nostra adesione e tenuto conto dei voti riportati cinque anni fa, avremmo garantito alla coalizione sindaco, giunta e consiglieri comunali. Quindi nella giunta avremmo voluto avere un ruolo pari al nostro apporto elettorale. La non sufficiente rappresentatività nell’esecutivo, è stata per noi un motivo non negoziabile. Quindi, niente accordo".

E FdI non proporrà una propria lista. "Si è deciso di non presentarla, anche perché purtroppo la lungaggine che c’è stata tra incontri e colloqui, ci ha portato fuori tempo massimo per comporla".

Due sole liste in lizza a Cingoli: quella di Vittori e l’altra pure civica per cui è in corso l’impegno per presentare capolista Alessandro Maccioni. In questa seconda lista vi candidereste? "È da escludersi: né io, ne i consiglieri comunali di FdI, Maria Catia Marchegiani e Lucia Rosetti saremo presenti in altre liste". Si vocifera che ce ne potrebbe essere una terza. "Sarebbe né più nè meno una lista civetta". FdI di Cingoli come voterà nelle prossime elezioni? "Per le Europee, come da indicazioni del nostro partito".

Gianfilippo Centanni