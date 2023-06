"Poca sicurezza nei cantieri": il giudice assolve la Piccinno

Accusata per una serie di irregolarità in materia di sicurezza dei lavoratori nel cantiere del campus di Camerino, è stata assolta Elisabetta Piccinno, divenuta nota alle cronache nei primi anni Duemila per la vicenda delle aste bluff. All’epoca, spacciandosi per avvocatessa e millantando amicizie significative in tribunale, aveva messo in piedi una truffa milionaria scucendo soldi a un mare di persone, convinte di aver comprato grazie a lei all’asta appartamenti, alberghi e persino marchi di lusso, e che si ritrovarono invece con un pugno di mosche in mano. Scontata la pena per la truffa, patteggiata a quattro anni e otto mesi, Piccinno era diventata legale rappresentante di una impresa edile, la El.Gi. La società era stata chiamata a lavorare nel cantiere di via D’Accursio per il nuovo campus universitario, ma un blitz dei carabinieri a settembre del 2019 fece emergere una serie di irregolarità. In particolare, Piccinno era accusata di non aver fornito ai dipendenti i dispositivi di protezione, di non averli sottoposti alle visite mediche necessarie, di non aver svolto alcuna attività di formazione sui rischi connessi a quelle lavorazioni, né in materia di salute e sicurezza, e infine di non aver redatto il piano per la sicurezza. Ieri in tribunale a Macerata, nell’ultima udienza, il pubblico ministero Raffela Zuccarini ha chiesto la condanna a 8.400 euro di multa per l’imputata, ritenendo provate tutte le accuse. L’avvocato Martina Mogetta, ieri in sostituzione del collega Luca Pascucci, ha chiesto invece l’assoluzione: all’epoca Piccinno aveva avuto un problema di salute e non aveva potuto seguire il cantiere. Il giudice Andrea Belli ha ritenuto sufficiente questo elemento, e ha assolto l’imputata "perché il fatto non costituisce reato". Piccinno è ancora sotto processo invece per l’accusa di aver utilizzato lavoratori in nero e clandestini, sempre in quello stesso cantiere di Camerino.

Paola Pagnanelli