Poca sicurezza nel cantiere: 22mila euro di multa

di Lucia Gentili

Attività sospesa, sanzioni per 22mila euro e il legale rappresentante dell’azienda denunciato. È il bilancio del controllo dei carabinieri in un cantiere edile di ricostruzione post-sisma, a Tolentino. I militari, sulla base delle competenze del comparto di specialità in materia di lavoro, hanno verificato se le prescrizioni in materia di sicurezza venissero rispettate o meno. A seguito del sopralluogo, è stato denunciato all’autorità giudiziaria il legale rappresentante di una ditta sub-appaltatrice di un cantiere edile – dove è avvenuta la demolizione ed è in atto la ricostruzione di un’intera palazzina – per il mancato rispetto di prescrizioni proprio in materia di sicurezza. E riguardanti la viabilità nei cantieri, la difesa nelle aperture e la presenza e l’utilizzo di scale non a norma. Al titolare sono state così contestate ammende penali per quasi 11.000 euro. Per queste ragioni, in attesa della regolarizzazione degli adempimenti previsti, l’attività è stata cautelativamente sospesa ed è stata applicata l’ulteriore sanzione amministrativa di 3.000 euro. Altre violazioni sono state contestate anche nei confronti del coordinatore per la sicurezza, con l’applicazione di ulteriori ammende penali per quasi 8.000 euro. I servizi svolti, con lo scopo di incrementare il livello di sicurezza nei numerosi cantieri edili presenti sul territorio, continueranno anche per il futuro. Questo perché, in ambito locale, il settore della ricostruzione, proprio per la presenza massiccia di lavori in corso in tutta la città, rappresenta una priorità. Le verifiche sono state messe in atto con il coordinamento del comando provinciale dei carabinieri di Macerata; la Compagnia di Tolentino ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, con la finalità di monitorare le opere di ricostruzione. In tale contesto, insieme al personale del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Macerata, sono state effettuate diverse ispezioni nei cantieri. E proseguiranno anche nei prossimi giorni. L’attività "vuole essere un veicolo per la diffusione di una cultura della legalità a beneficio sia dei lavoratori che delle imprese in questa fase difficile e delicata che è la ricostruzione post-sisma", hanno spiegato le forze dell’ordine.