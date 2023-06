Poca sicurezza sul lavoro, sigilli a un’azienda

di Paola Pagnanelli

Scattano i sigilli in un’azienda di Morrovalle che lavora parti delle scarpe, dopo le indagini dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. I dipendenti sarebbero stati costretti a lavorare con sostanze chimiche senza un impianto di aerazione, e i due titolari avrebbero proseguito con l’attività nonostante la sospensione ricevuta. Nel mirino dei militari è finita una ditta che si occupa della verniciatura e spazzolatura di componenti di calzature, perché dall’analisi info-operativa si sospettava potessero esserci delle criticità relativamente alle gravi condizioni di salute e sicurezza a cui erano esposti i dipendenti. Nelle scorse settimane dunque è iniziata una attività di monitoraggio, che ha fatto emergere un probabile impiego di manodopera (quindici i lavoratori identificati) senza alcuna tutela in materia di salute e sicurezza. I militari hanno deciso dunque di procedere con un primo accesso ispettivo, dal quale è derivata la sospensione dell’attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione delle prescrizioni amministrative e penali contestate. Invece nei giorni successivi i titolari dell’azienda, incuranti del provvedimento di sospensione in atto, hanno proseguito con l’attività. Allora i carabinieri del Nil Macerata hanno eseguito un ulteriore controllo, accertando che le lavorazioni erano ancora in atto e con le stesse condizioni rilevate nel primo accesso. D’accordo con la procura dunque si è deciso di procedere con il sequestro preventivo dell’azienda, del valore di circa 300mila euro. I due titolari, cittadini italiani, sono stati denunciati per le gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione. Tra le carenze segnalate dai militari, in particolare, la mancanza del servizio di prevenzione e protezione, non sarebbe stato nominato il medico competente, non sarebbero stati consegnati ai lavoratori i previsti dispositivi di protezione individuale, mancherebbe la sorveglianza sanitaria e i lavoratori non avrebbero ricevuto la dovuta formazione e informazione. I dipendenti inoltre si sarebbero trovati in uno spazio senza impianto di aerazione, nonostante risultasse la costante esposizione a prodotti chimici. Il comando Carabinieri per la tutela del lavoro e il comando provinciale di Macerata in sinergia con l’Ispettorato territoriale del lavoro di Macerata continueranno a effettuare controlli per tutelare i lavoratori, contrastando lo sfruttamento della manodopera.