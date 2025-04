"Poca tutela della salute pubblica"

"In buona sostanza la giunta delibera un apposito atto di indirizzo, ovvero impegna gli uffici, a partecipare a un bando per la riqualificazione della zona capannone Nervi. Lo fa il 28 marzo, ovvero quando ancora non si ha notizia (ops, noi non abbiamo notizia) della presenza di amianto su quel manufatto". In questo modo Rosalba Ubaldi (nella foto) e Angelica Sabbatini, entrambe consigliere di minoranza con Centrodestra Unito, si dicono tutt’altro che soddisfatte dalle rassicurazioni fornite l’altro giorno dall’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti. Quest’ultimo aveva dichiarato che finora non sono arrivati al Comune gli esiti dei campionamenti svolti dall’Ast sul capannone Nervi. L’accertamento era stato eseguito a inizio febbraio per capire - una volta per tutte - se nel tetto della struttura ci siano o no tracce di eternit. Infatti un primo esame era stato effettuato nel 2014 e in quel caso venne attestata la presenza di amianto sul capannone Nervi. Ma i dubbi rimangono, visto che l’anno scorso la giunta ha predisposto due nuovi prelievi sul capannone Nervi, i quali erano stati analizzati in laboratorio e avevano escluso residui di eternit. Però Centrodestra Unito spiega adesso che la giunta ha partecipato a un bando pubblico per redigere un piano di sviluppo e riqualificazione dell’area capannone Nervi. "Noi abbiamo motivo di credere che i risultati degli ultimi prelievi siano già nelle mani del sindaco Andrea Michelini e dell’assessore Riccetti – osservano Ubaldi e Sabbatini -. Noi abbiamo motivo di credere che il sindaco non abbia adeguatamente tutelato e continui a non tutelare adeguatamente la salute dei cittadini da ottobre 2024 a oggi. Noi riteniamo che non si possa dare ordine di aderire a un bando del genere senza prima sapere se il luogo sia con o senza amianto. Quindi voi lo sapete, i cittadini no. Vergogna".