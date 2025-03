"Poche corse dei bus. Un’app per i biglietti"

Creare una città a misura di studente e garantire il diritto allo studio, questi gli obiettivi delle proposte della lista 1, Officina universitaria. "In questi anni siamo riusciti a raggiungere diversi risultati concreti come la carriera alias e la carta dei diritti e dei doveri della comunità studentesca – spiega il presidente Stefano Di Carlo –. Ora vogliamo continuare a impegnarci per una tassazione più equa, dei trasporti più efficienti, dei servizi Erdis di qualità (a partire dalla mensa) e non solo. Continueremo a fornire un’assistenza continua a studenti e studentesse e a essere presenti quotidianamente, non solo sotto elezioni, per apportare un vero cambiamento". Essenziale anche una buona organizzazione con la città e i suoi servizi, primo fra tutti quello dei trasporti. Continua Di Carlo: "Un aspetto cruciale sono i trasporti Apm, Contram e Trenitalia. Le corse sono attualmente insufficienti, soprattutto per raggiungere il polo Bertelli, e completamente mancanti negli orari serali. I biglietti sono spesso difficili da reperire e l’abbonamento ha un costo troppo elevato. Tutto questo crea diversi disagi non solo alla comunità studentesca, ma alla cittadinanza tutta: per questo, qualche settimana fa abbiamo realizzato un questionario per raccogliere segnalazioni e proposte. Adesso – conclude – stiamo elaborando un documento da presentare all’Università e al Comune per richiedere un’implementazione dei servizi, abbonamenti Apm trimestrali a 50 euro e la possibilità di pagare i biglietti direttamente in app".