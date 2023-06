Poche gocce in città, finimondo a Sforzacosta: allagato un garage

Un acquazzone violento ieri si è abbattuto

ieri pomeriggio su Sforzacosta, dove si sono ripresentati i problemi con gli allagamenti dovuti al fosso Narducci. Intorno alle 18.10 alcune abitazioni di borgo Sforzacosta, nella zona dietro al bar, si sono ritrovate con i pavimenti coperti da qualche centimetro d’acqua. In un garage invece la situazione è stata più seria, perché l’acqua è arrivata a quasi mezzo metro d’altezza.

Il fosso Narducci infatti, che costeggia la frazione, si è ritrovato all’improvviso troppo pieno in pochissimo tempo e non è riuscito a contenere tutta l’acqua caduta, che è straripata raggiungendo le costruzioni più vicine. I residenti hanno chiamato i vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi. Per vuotare

il garage è stato necessario usare l’idrovora, con la quale è stata tirata via l’acqua.

Per fortuna la situazione è tornata nella normalità nel giro di poche ore. Ma anche

ieri, come già successo per quelli di minore

intensità che si sono scatenati all’ora di pranzo giovedì e mercoledì, si è trattato

di temporali abbastanza circoscritti all’interno del territorio comunale. In città, infatti, il cielo

è diventato grigio, sono cadute solo poche gocce di pioggia, mentre a Sforzacosta per pochi minuti è sembrato il finimondo.