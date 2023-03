Poche le vie intitolate alle donne

Mauro

Grespini

Lquerelle sulla toponomastica civitanovese mi fa tornare in mente un articolo letto all’inizio del mese in occasione della festa dell’8 marzo. Secondo un’indagine pubblicata online, nei 21 capoluoghi delle regioni e province autonome italiane ci sono oltre 24 mila strade intitolate a persone (non a nomi comuni, a luoghi o a nomi collettivi): di queste soltanto una minima percentuale (6,6%) è dedicata alle donne (poco più di 1.600). Escludendo le martiri o le sante, le strade intitolate a figure femminili scendono a 959. Tra i nomi più ricorrenti c’è quello di Maria, la madre di Gesù; gli altri più diffusi sono di sante, con l’eccezione della regina Margherita di Savoia, mentre fra le non aristocratiche la prima della classifica - in termini di presenza - è la scrittrice Grazia Deledda. Certamente le donne sono state escluse per molto tempo dall’accesso all’istruzione, alle arti, alle scienze, al lavoro e alla vita pubblica: tutto ciò ha contribuito a marcare la forte disparità quantitativa. Tuttavia, la preponderanza di figure maschili in toponomastica non è solo testimonianza di un fatto storico-culturale; ancora oggi è la dimostrazione della marginalizzazione del contributo femminile. I nomi

di strade, piazze o scuole continuano, infatti, a essere frutto di processi decisionali legati alla legittimazione del passato e alla costruzione della memoria storica collettiva senza però tenere nella giusta considerazione l’universo ’rosa’. Il pensiero corre addirittura oltre oceano, fino a scomodare Toro Seduto, quando invece potremmo avere, ad esempio, "eroine" locali da riscoprire.