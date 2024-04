Pochi medici di famiglia, summit con l’Ast

Carenza di medici di famiglia, il Comune al lavoro per trovare una soluzione. A seguito dei disagi riscontrati a causa dell’elevato numero di pazienti presi in carico dall’ambulatorio temporaneo della dottoressa Cristina Medei, chiamata a sopperire al pensionamento di uno dei medici di base di Castelraimondo, il sindaco Patrizio Leonelli, il presidente del Consiglio comunale Luigi Bonifazi e il consigliere Renzo Marinelli hanno incontrato i vertici dell’Ast: il direttore Marco Ricci e il direttore sociosanitario Giancarlo Cordani. "A loro - si legge in una nota del Comune - è stata presentata la problematica. Dall’incontro è emerso che la questione della carenza dei medici è ovviamente nazionale, ma si acutizza nelle aree interne e montane. Sempre meno medici scelgono di insediarsi nell’entroterra. L’Ast ha già sollecitato i vertici regionali e nazionali, contestualmente l’Amministrazione comunale ha suggerito di proporre delle indennità speciali ai medici che sceglieranno di accettare incarichi in zone montane particolari". Da questo punto di vista, esiste tra l’altro la legge regionale proposta da Gianluca Pasqui volta ad assegnare finanziamenti ai Comuni proprio per incentivare l’arrivo di nuovi medici.

g. g.