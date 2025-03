"Pochi medici e spazi, così la sanità arranca"

Sanità marchigiana in grossa difficoltà, con i cittadini che si curano meno e trovano minori risposte negli ospedali pubblici. È quanto emerso nel confronto pubblico organizzato dal Pd nella sala consiliare del Comune, organizzato per parlare dello stato della sanità in regione e a Civitanova.

Le statistiche ministeriali illustrate dal capogruppo Dem in Regione Anna Casini hanno evidenziato servizi fermi al palo se non in peggioramento. Valutazione confermata dai tecnici, come il medico di base Laura Quintavalle, che ha parlato della difficoltà dei cittadini di accedere alle cure, dell’emergenza guardie mediche introvabili, come confermano le notizie di questi giorni, e dei pronto soccorso intasati, dei problemi ad attivare la presa in carico dei pazienti e la conseguente difficoltà di accedere ad esami diagnostici e visite specialistiche. Aspetti toccati anche da Franco Pesaresi, esperto del settore socio-sanitario, che ha evidenziato le carenze di personale.

Intervenuti anche il consigliere regionale Romano Carancini e il sindaco di Monte San Giusto Andrea Gentili, con la critica alla lievitazione dei costi della casa della comunità di Civitanova, e dell’abbandono della fiera di Civitanova, ex Covid Hospital, che non viene ancora riconsegnata ai civitanovesi. Denunciata la politica regionale sulle sale slot e la difficoltà a reperire strutture idonee per i soggetti più deboli, come gli anziani non autosufficienti e i malati psichiatrici. Da Francesco Micucci, capogruppo Pd a Civitanova, sottolineata l’emergenza del personale ridotto all’osso nell’ambito ospedaliero, e delle eccellenze specialistiche che non vengono sufficientemente supportate.

Lorena Cellini