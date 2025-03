"Pochi parcheggi e tanto degrado, siamo esasperati"

Il centro storico di Tolentino e i suoi residenti sono abbandonati a loro stessi, lasciati senza risposte: oltre al problema parcheggi e viabilità, c’è il degrado dovuto alla sporcizia, al conferimento errato dei rifiuti, alla mancanza di educazione civica dei proprietari di animali, alla mancanza di controlli nei cantieri (alcuni fermi da mesi) e di un piano di cantierizzazione e sicurezza.

Inizia così lo sfogo di un gruppo di abitanti del centro che, dal 2023 a oggi, ha raccolto 350 firme. Richiedono un maggiore controllo da parte della polizia locale e degli ispettori ambientali del Cosmari "che non si capisce se abbiano mai preso servizio dopo le foto di rito con il sindaco. Da circa due anni e mezzo abbiamo portato all’attenzione dell’amministrazione i problemi – continua il gruppo – consci del fatto che la situazione sarebbe peggiorata. Questo è esattamente quello che sta accadendo. Siamo preoccupati per quello che ci aspetterà visto l’imminente avvio di numerosi cantieri".

Sottolineano di aver più volte incontrato il sindaco Sclavi, il presidente del consiglio Massi, il comandante della polizia locale Isidori. "Abbiamo anche cercato di coinvolgere il consiglio di quartiere, ma non ha mai fatto e ottenuto niente, fino a sparire completamente. Sclavi e Massi si erano impegnati con noi, a fronte delle firme raccolte a maggio 2023, ma niente è stato fatto. Le nostre idee sono semplici e non onerose per le casse comunali, ad esempio aumentare gli stalli gialli, consentire ai residenti con abbonamento di parcheggiare in tutte le zone, creare una Ztl in occasione di eventi, promuovere l’utilizzo dei parcheggi di cinta per i turisti, i clienti dei negozi e i negozianti, controllo dei cantieri, ce ne sono molti che occupano suolo pubblico ma che da tempo sono abbandonati. E la pianificazione dei futuri 20/30 anni della città".

Ribadiscono che finora nulla si è visto "se non qualche stallo giallo in più per i residenti, utilizzato però da tutti perché non ci sono controlli. Ora qualche forza politica si sta interessando a noi, anche chi fino a qualche settimana fa sedeva in consiglio comunale e minimizzava i nostri problemi – concludono –. La nostra non è una battaglia politica e non vogliamo che i nostri problemi vengano strumentalizzati. Chiediamo solo di vivere dignitosamente senza dover lottare ogni giorno contro incivili o parcheggi selvaggi".

l. g.