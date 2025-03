Pochi parcheggi in centro: "Modificare le ore di Ztl"

"L’amministrazione modifichi l’orario d’accesso alla Ztl e tuteli i residenti del centro storico". Andrea Perticarari, consigliere del Partito democratico, presenterà al prossimo Consiglio comunale una mozione perché la chiusura della zona alle auto diventi più fitta. I motivi sono diversi: innanzitutto, la tutela dei residenti che, con i numerosi cantieri attivi, pur avendo un regolare permesso, non trovano posto per la macchina. "Non è sufficiente lasciar parcheggiare l’auto ai parcheggi Garibaldi, Sferisterio e lungo le mura, sono scomodi da raggiungere per chi abita in centro, pur essendo questa una misura per tutelarli". Perticarari vorrebbe "una radicale modifica" con la Ztl, fino a fine 2025 dal varco di via Don Minzoni, con i giorni feriali attiva a transito controllato da mezzanotte alle 8.30, dalle 13 alle 15 e dalle 19 a mezzanotte; nei giorni festivi e pre-festivi invece attiva da mezzanotte alle 6 e dalle 18 a mezzanotte. La mozione di Perticari tiene conto anche che "nel periodo primaverile accedere al centro storico senza l’utilizzo di autoveicoli è più agevole, e la creazione di un ambiente pedonale in concomitanza della primavera e dell’estate - si legge nel testo della mozione - potrebbe avere positive ripercussioni anche a livello commerciale oltre che in termini di qualità della vita".

Perticarari ha partecipato alla riunione del consiglio di quartiere del centro storico da residente e sottolinea che "un centro storico nel quale è bello veramente vivere e far crescere una famiglia – non come la promessa di Parcaroli non mantenuta – la soluzione attuale e mediana tra le diverse spinte che riguardano il tema potrebbe essere quella di un accesso libero nelle ore lavorative, per poi dedicare il centro storico ed i suoi stalli di parcheggio oggi presenti solo ai residenti restituendogli quegli spazi che ormai da anni vengono puntualmente occupati illegittimamente, portando confusione, disservizi e degrado". Perticarari evidenzia, rispetto ai parcheggi, anche che "permettere ai residenti di lasciare la macchina nei posti blu è uno specchietto per le allodole. I parcheggi fuori dalle mura sono scomodi, non garantiscono il posto e alle entrate dell’Apm, che deve agire nell’interesse di tutta la città, non gioverebbe".

Lorenzo Fava