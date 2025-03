"Pochi parcheggi, in centro soste brevi"

A causa dei lavori per la rigenerazione urbana, a Urbisaglia si sta verificando una riduzione dei parcheggi. Così l’amministrazione invita la cittadinanza a un uso parsimonioso dei posti in piazza Garibaldi: "Chiediamo di privilegiare una sosta breve per permettere alla clientela dei commercianti del centro di beneficiare della disponibilità dei parcheggi. Per la sosta lunga, si prega di utilizzare altri stalli in paese o il parcheggio multipiano Masada. La polizia municipale pianificherà dei controlli sulla sosta breve, e in caso di mancata osservanza sarà introdotto l’uso del disco orario. Questo per un utilizzo più fluido e ordinato degli spazi pubblici".