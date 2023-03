Pochi sindaci in assemblea Discarica, ancora un rinvio

Un passo indietro come i gamberi. Invece di andare avanti verso l’individuazione della nuova discarica provinciale che dovrà andare a sostituire quella di Cingoli in esaurimento, continuano a crescere i siti potenziali dove poterla individuare. La Regione, infatti, tra le prescrizioni inviate all’Ata, ha imposto di reinserire anche quei Comuni che erano stati inizialmente eliminati perché già avevano ospitato una discarica, come Morrovalle, Macerata o la stessa Cingoli, riportando così le macroaree tra cui si dovrà scegliere dalle attuali 70 a 84. Un decisione che è stata spiegata durante l’assemblea di ieri pomeriggio convocata per approvare le modifiche del Piano d’ambito per la gestione dei rifiuti dal direttore Massimo Principi e dal presidente Sandro Parcaroli. Durante la seduta, inoltre, si è discusso dell’ampliamento del sito di Cingoli per ulteriori 250mila tonnellate, in attesa che venga creata la nuova discarica non prima di quattro anni, e di un conferimento anche a Fermo per riuscire a smaltire tutti i rifiuti prodotti sul territorio. La discussione, però, si è conclusa con un rinvio per le troppe assenze, in primis quella di un Comune determinante come Civitanova.

Il presidente Parcaroli, infatti, anche su sollecitazione di diversi sindaci, ha puntato il dito sugli assenti, sottolineando come in una decisione così importante come quella della nuova discarica, tutti debbano metterci la faccia. "La discussione sulla nuova discarica è molto importante per l’intera provincia per cui invito i sindaci che non sono potuti essere presenti stasera (ieri, ndr) a intervenire nella prossima seduta – ha spiegato Parcaroli –. Quando abbiamo adottato il Piano d’ambito nel 2021 erano presenti 45 sindaci per il 90% del territorio rappresentato, questa (ieri, ndr) sera appena il 60%, per cui spero che la prossima seduta, che verrà convocata nella prima data utile per consentire la massima partecipazione dei sindaci, siano in tanti a intervenire per condividere una scelta importante". Il presidente ha anche criticato la poca lungimiranza avuta nel 2014, quando venne individuata la discarica a Cingoli, per non aver avviato un percorso di confronto guardando al futuro e quindi a quale poteva essere il sito successivo. La seduta per l’approvazione delle modifiche al Piano d’ambito, quindi, è stata rinviata a dopo Pasqua. E in quel caso non si potrà procedere con un nuovo rinvio.