Pochi vigili, niente servizi notturni

Turn over in atto nella polizia locale di Tolentino. Da lunedì, dopodomani, prende servizio un nuovo ufficiale, Lorenzo Mengoni. È stato assunto a tempo indeterminato pieno in sostituzione di un altro ufficiale, Lorenzo Lancioni, il quale ha vinto un concorso in mobilità, in provincia di Ancona (nelle zone in cui vive). Scorrendo la graduatoria, a subentrare è appunto Mengoni. Martedì invece il comandante Andrea Isidori farà un colloquio per sostituire un altro agente per mobilità in uscita (anche questo trasferitosi nell’Anconetano). E, a breve, un’altra agente andrà a Corridonia e sarà rimpiazzata.

Il numero degli agenti resta quindi invariato: sempre dodici, compreso il comandante. Ma si tratta comunque di un organico sottodimensionato, problema diffuso tra i vari comandi di polizia locale del territorio. "La legge regionale prevedrebbe un agente per ogni mille abitanti – spiega Isidori – ma ovunque è impossibile rispettare questi parametri. Però almeno, per una città come questa, un numero ragionevole e auspicabile potrebbero essere quindici unità. La realtà tolentinate, considerando che si tratta anche del Comune più grande del sisma, è complessa. Basti pensare che da inizio anno ad oggi abbiamo firmato 387 ordinanze di modifica viabilità dei cantieri".

Più di una al giorno. Non solo. "Abbiamo rilevato, sempre da inizio anno, un’ottantina di incidenti stradali con feriti e in alcuni casi, purtroppo, anche morti – continua il comandante Mengoni –. Senza considerare altre operazioni, come i controlli sui cantieri post-sisma. Bisogna tenere conto poi di ferie, malattie, eventuali 104 dei dipendenti, per cui l’organico non è mai a pieno regime. Con questi numeri non riusciamo a fare anche i servizi notturni, ad eccezione delle manifestazioni: in caso di eventi, garantiamo comunque la nostra presenza. La sicurezza resta una priorità".