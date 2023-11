"Poco coinvolgimento da parte di Sclavi. Non capiamo il perché"

"Notiamo il mancato coinvolgimento dei cittadini nelle scelte strategiche per la rinascita economica, culturale, ma soprattutto nel rimodulare le poche risorse per continuare a mantenere i pochi servizi sociali a garanzia delle fasce più deboli. La mancata costituzione del tavolo politico, dove noi avevamo dato la disponibilità di partecipare, ha azzerato l’impianto programmatico". La segreteria del Pci di Tolentino (rappresentata da Emanuele Porfiri) pur avendo sostenuto la candidatura a sindaco di Mauro Sclavi, ora si dice delusa su più fronti dalla maggioranza. "Il Pci di Tolentino, coerente agli impegni, il mese scorso ha inviato un documento al primo cittadino, al presidente del Consiglio comunale Massi, ai tre capigruppo di maggioranza e al consigliere indipendente Luigino Luconi – prosegue il partito comunista tolentinate – dove abbiamo posto alcuni chiarimenti di merito ma, finora, nessun cenno di riscontro. A questo punto chiediamo alla maggioranza i motivi della mancata risposta, anche attraverso un loro portavoce. Ne saremo molto grati. Mentre al consigliere Luconi vogliamo ricordare che è stato presentato agli elettori quale rappresentate del Pci, nella sua figura di indipendente. Se è venuto meno il suo impegno nei nostri confronti, dovrebbe farsi una domanda; e, se coerente, dovrebbe trarne le conclusioni sulla sua permanenza in Consiglio comunale". Infine, sulla vicenda dell’istituto Filelfo, il Pci propone di "coinvolgere i genitori di tutte le scuole, visto l’avvicinarsi dei lavori post-sisma, da eseguire in quasi tutti i plessi della città". "Ci domandiamo – aggiunge –: dove verranno allocati gli studenti, compresi quelli delle elementari? Assisteremo ancora a delibere dell’esecutivo senza aver coinvolto gli interessati?". Ultima stilettata, invece, ai partiti del centrodestra: "L’ultimo sfregio è stato non confermare un componente di Tolentino nel cda del Cosmari, mai successo in oltre 40 anni di vita del consorzio. Di fronte a questa operazione politica anche la maggioranza, compreso il sindaco, è restata in silenzio".