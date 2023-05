Poco meno di 12mila i residenti Vissani il cognome più diffuso

L’ufficio anagrafe del Comune è tornato a presentare una fotografia della popolazione settempedana. Sono più le donne rispetto agli uomini, la popolazione totale è di poco sotto i 12mila abitanti. I nomi più ricorrenti sono Andrea e Maria. I residenti in città sono 11.923, di cui 6.138 donne e 5.785 uomini. Di questi la maggior parte hanno un’età tra i 20 ai 64 anni mentre la quota degli over 65 si attesta di poco sotto le 3.500 unità. Le famiglie settempedane, complessivamente, sono 5.170. Una particolarità riguarda la composizione delle famiglie: la percentuale maggiore, il 36 per cento, è composta da una sola persona. Sono un po’ di meno le coppie (il 27 per cento) e poi a seguire le famiglie con tre componenti (18,8 per cento). Scendono al 12,24 per cento le famiglie composte da 4 persone ma ci sono anche 23 famiglie che contano 7 persone in casa e 13 che ne contano addirittura più di 7. Positivo il movimento migratorio registrato lo scorso anno: le iscrizioni sono state 273 contro 232 cancellazioni. Negativo, invece, il movimento naturale con 207 morti e 60 nati. Le campagne si confermano le zone più popolate. Fra i residenti ci sono 984 cittadini stranieri. Di questi 161 provenienti dalla Romania e 211 dall’Albania. Ci sono poi 35 ucraini, 28 macedoni, 25 polacchi, 15 moldavi, 11 inglesi. Sono 152 i cittadini nati in Africa e 240 quelli in Asia tra cui 138 indiani. Dagli Usa arrivano 17 cittadini della Repubblica Dominicana, 11 brasiliani, 7 cubani e 6 argentini. Tra i settempedani chi decide di convolare a nozze sceglie il rito civile (69 per cento per un totale di 42 cerimonie). Da ultimo una curiosità che riguarda cognomi e nomi più diffusi. Tra i primi ci sono sicuramente i Vissani che sono 77 poi seguono i Rocci che sono 74, 66 i Meschini, 65 i Paciaroni, 62 gli Sparvoli, 60 i Caciorgna. I nomi maschili più ricorrenti? Sicuramente Andrea (157 in totale). Poi Marco (146 totale), Francesco (139), Luca (126). Tra le donne sono 213 quelle che si chiamano Maria. A seguire, Paola, Giulia, Laura, Sara, Anna, Francesca, Rita e Chiara.

Gaia Gennaretti