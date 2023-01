Poco ossigeno nelle farmacie: si aggrava la situazione

"Manca l’ossigeno nelle farmacie e la situazione continua a peggiorare". A lanciare l’allarme è il presidente regionale di Federfarma, Andrea Avitabile, con una lettera inviata all’assessore regionale Filippo Saltamartini, al direttore regionale Ars Armando Gozzini, al responsabile funzione farmaceutica Luigi Patregnani. Avitabile ricorda di aver segnalato anche nelle scorse settimane la situazione, "ma nessun intervento è stato concretizzato per rifornire di bombole di ossigeno i cittadini e le farmacie preposte al servizio. Consideriamo gravissimo il disservizio a cui, nonostante segnalazioni ufficiali, non si é data nessuna soluzione. Al momento le farmacie delle province di Macerata e Fermo e alcune della provincia di Ancona ci avvertono della gravità crescente della situazione. Informano anche sulla necessità di dover dare risposte concrete alla popolazione, che sta accusando i farmacisti del disservizio, costringendoli a presentare direttamente esposti alle autorità competenti". Federfarma sollecita interventi urgenti per la fornitura dell’ossigeno, farmaco obbligatorio la cui fornitura è gestita da una società, selezionata con un bando regionale: proprio il mancato rispetto dei termini di consegna avrebbe causato le carenze.