Poco personale e troppe pratiche L’Inps soffre: "Situazione grave"

Carenza di personale negli uffici dell’Inps di Civitanova, "anche eventuali innesti rischiano di dimostrarsi un pannicello caldo". L’allarme è stato lanciato da Andrea Coppari (nella foto), della Fp Cgil, che ha fotografato una preoccupazione che lo mette in sintonia con tanti utenti e altri patronati che si confrontano ogni giorno con i disagi che derivano dall’organico insufficiente dell’agenzia costiera, un ufficio che raccoglie le utenze di tanti altri comuni vicini. "Ci sono concorsi – spiega il sindacalista – in fase di completamento, ma non si sa quanto personale arriverà nelle Marche e nemmeno come sarà ripartito. Facciamo pressione per avere più unità possibili a Macerata e a Civitanova, ma sarà comunque un pannicello caldo che non andrà a compensare le uscite registrate in questi anni". La dotazione di personale negli uffici di Civitanova, dal 2017, è passata da 14 a 6 unità. "All’Inps di Civitanova – conferma – c’è una situazione particolarmente grave. Negli ultimi sei o sette anni le uscite per i pensionamenti e quota 100 hanno comprato uno svuotamento degli uffici e dei servizi con problemi che si riversano soprattutto sull’utenza". Tutto questo si cala in un bacino di quasi centomila abitanti. Da qui l’intervento di Fp Cgil per denunciare il problema rispetto a una mole di lavoro rimasta identica, se non addirittura aumentata, con ritardi nel fornire risposte su questioni come pensioni, disoccupazione, assegno unico, prestazioni a sostegno del reddito. Quindi la rivendicazione di Fp Cgil di una campagna di assunzioni per un adeguato funzionamento del sistema.

l. c.