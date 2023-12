Poco personale, rimane chiusa la segreteria di Radiologia: proteste

Il presidente del Comitato ’Salviamo il Punto di primo intervento’, Marco Buccetti, denunciò, nel corso di una conferenza stampa prenatalizia, l’uso disinvolto che l’Ast3 farebbe dell’ospedale di Comunità "Santa Lucia" di Recanati da cui attingere, al momento della bisogna, macchinari e personale in favore dei nosocomi di Civitanova e Macerata. Ultimo esempio, in ordine di tempo, è di ieri mattina quando utenti e lo stesso personale della Radiologia hanno avuto l’amara sorpresa di trovare la porta della segreteria chiusa. Il motivo è che l’unico amministrativo di turno al mattino non si è presentato al lavoro perché ammalato e l’altro suo collega non lo ha potuto sostituire perché nel periodo di Natale è stato dislocato alla segreteria della Radiologia di Civitanova. Tutto ciò nonostante avesse tentato di telefonare, ma vanamente, per comunicare la necessità di coprire il servizio a Recanati a causa dell’assenza improvvisa del suo collega di lavoro. Ciò che fa indignare il Comitato è che ormai l’ospedale di Comunità di Recanati non venga considerato più neppure un ospedale, se pur declassato in una struttura territoriale. Accade così che di tre dipendenti in forza alla segreteria della Radiologia di Recanati, uno è in ferie, il secondo, che dovrebbe coprire il turno mattutino, è in malattia e il terzo, invece di rimanere a Recanati per sostituire chi è ammalato, viene trasferito alla Radiologia di Civitanova. Così a Recanati chiude il sevizio di segreteria. Sempre secondo il Comitato, non sembra costituire, inoltre, motivo di preoccupazione per la direzione dell’Ast 3 neanche che il personale tecnico della Radiologia del Santa Lucia sia chiamato a svolgere anche le funzioni di segreteria con conseguente rallentamento delle attività diagnostiche. La rabbia aumenta di giorno in giorno perché "si è arrivati persino - denuncia il Comitato - ad avere il Punto di primo intervento con carenza cronica di personale tale che a dicembre è stato necessario chiedere al medico di guardia medica di coprire alcuni turni al servizio emergenza nel fine settimana e di notte. Senza ignorare che attualmente nel nostro ospedale ci sono soltanto attività ambulatoriali multiple a singhiozzo, con chiusura parziale della Terapia del dolore, nonché della Dialisi e della Diabetologia". "Asporto di medici verso altri nosocomi, attrezzature diagnostiche obsolete che spesso si rompono che vengono riparate con eccessivi ritardi; attività di piccola chirurgia in Day Hospital che non sempre vengono assicurate - conclude il Comitato -. Tutto questo non lo riteniamo decoroso per la nostra città e per i cittadini del territorio".

Asterio Tubaldi