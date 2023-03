Poco personale sanitario Altra raffica di assunzioni

È nella fase conclusiva la procedura per la gara in base alla quale affidare la progettazione dell’ospedale di Macerata. Nello stesso tempo, passata la primavera, all’inizio dell’estate si dovrebbe procedere allo smantellamento del Covid Hospital di Civitanova, trasferendo le apparecchiature prevalentemente negli ospedali di Macerata e Civitanova. Ed è in fase di arrivo il Piano socio sanitario regionale. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, a margine dell’incontro di inaugurazione del posto di polizia all’ospedale di Macerata, specificando anche come, parlando di pronto soccorso, ci siano contatti con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, affinché possano essere superati i tetti di spesa. "Il ricorso alle cooperative in questa fase è stato inevitabile, ma ha creato una disarticolazione del trattamento economico, favorendo i medici che arrivano dal privato". Una situazione da superare. Non sono mancate alcune riflessioni legate alle difficoltà di reperire personale sanitario, specie con riferimento all’emergenza-urgenza: su circa 1.100 borse di specializzazione messe a disposizione, le domande si sono fermate a 500, e circa un centinaio si sono poi ritirati.

Intanto- il commissario Antonio Draisci firma determine a raffica per assumere medici, tecnici e infermieri, cercando di fronteggiare una situazione oggettivamente difficile. Così è stata disposta l’assunzione a tempo determinato per la durata di sei mesi, di due dirigenti medico di Anestesia e Rianimazione, anche se non hanno ancora completato il corso di specializzazione. Assunzione a tempo determinato per la durata di sei mesi, anche per un dirigente medico di Anatomia Patologica, anche in questo caso prima del completamento del corso di specializzazione. Va evidenziato che questa possibilità è stata prevista proprio per far fronte alla carenza dei medici. L’assunzione può essere a tempo indeterminato solo sel si è conseguita la specializzazione. Assunzione a tempo indeterminato, invece, per sei infermieri, sei tecnici sanitari di laboratorio biomedico e due ostetriche. Un’altra assunzione a tempo determinato, invece, fino al 31 dicembre prossimo, per un dirigente psicologo.

Franco Veroli