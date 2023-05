Podcast, storytelling e giornalismi: come raccontare il presente

Venerdì e sabato, al Loggiato dei Lumi di San Ginesio, si terrà la prima edizione del festival "Ascoltare il presente: podcast, storytelling, giornalismi". Le attività, a ingresso gratuito, sono organizzate dall’associazione G-Lab Laboratorio di Idee e si svolgono nell’ambito del progetto AffrancARSi, finanziato dalla Regione (politiche giovanili) e dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Tanti gli ospiti. Venerdì, dalle 18 alle 19 a dare il la sarà Giancarlo Falcioni, caposervizio della redazione di Macerata del Carlino, con l’intervento "Scrivere: l’informazione dalla carta al digitale"; dalle 21.30 alle 22.30 sarà la volta di "Ascoltare: il giornalismo nel mondo dei podcast" con Alessandra Pierini della redazione di Cronache Maceratesi e ’CoMe Butta’. Sabato presentazione di podcast da parte di giornalisti freelance appartenenti al collettivo "Centro di giornalismo permanente" di Roma. "Il CGP – spiegano i promotori - lavora nell’ambito del giornalismo sociale finanziando i propri lavori su conflitti, violazioni dei diritti umani, migrazioni, periferie, violenze di genere, mafie e crimini ambientali". Dalla questione di genere alla resistenza in Sud America passando per la geopolitica. Ad esempio 10-11.30 presentazione del podcast "Un gioco di società" (Radio 3) Maurizio Franco, Marco Mastrandrea, Ass. Borgofuturo; 11.30-13 "Lucha Y Siesta" (Radio 3) Federica Delogu, Ass. Liberi Tutti. E ancora, 15.30-17 "Archivio Desaparecido" (Radio 3) Marco Mastrandrea, Alfredo Sprovieri, Ass. 24 marzo, dalle 17 alle 18.30 "La congiura del silenzio" Ludovico Tallarita, Costanza Spocci, Jacopo Ottenga. Infine dalle 18.30 alle 20 si rifletterà sul tema "Migrare: racconti dai due lati del Mediterraneo", con le proiezioni delle videoinchieste "La Via del Ritorno" e "Sulla Loro Pelle" insieme a Youssef Hassan Holgado, Matteo Garavoglia, Simone Manda. Durante le due giornate sarà visitabile la mostra fotografica "Dance during wartime" di Giovanni Culmone.

Lucia Gentili