Podium a vele spiegate: trent’anni di successi

Elegante, fresco ma di grande struttura, ricco di profumi e di notevole longevità. È questo Podium, il Verdicchio della Casa Vinicola Garofoli che quest’anno compie trent’anni ed è stato celebrato con un evento al quale ha partecipato tutta la grande famiglia Garofoli. A bordo di un magnifico caicco, il Podium, inserito da Wine Spectator nel novero dei migliori cento vini al mondo, è stato il festeggiato e l’assoluto protagonista di un aperitivo che ha condotto fino al tramonto la famiglia Garofoli e i collaboratori dell’azienda. Tutti insieme hanno brindato al largo, regalandosi, prima che sia il mercato ad accogliere l’edizione numero trenta, un assaggio del fiore all’occhiello della casa vinicola marchigiana. "Un evento ricco di significato che unisce tutte le persone che da anni alla Garofoli producono il Podium e che, sin dalla sua nascita, contribuiscono a renderlo così speciale. L’essere insieme a bordo di una barca ha un significato non lontano da quello che è il senso del lavoro di squadra che si fa alla Casa Vinicola Garofoli tutti i giorni" dice Gianluca Garofoli. "Per il trentennale abbiamo voluto dedicare al Podium un’etichetta celebrativa che riportasse, accanto al trenta, elementi grafici evocativi della prima e storica bottiglia" sottolinea Caterina Garofoli. In questo lungo cammino a cavallo tra due secoli, a metterci cuore ed anima è stato anche il padre putativo del Verdicchio Garofoli, Carlo, enologo dell’azienda nata nel 1901 e cresciuta tra i comuni di Loreto e Castelfidardo. "Il Podium ha conquistato di diritto premi e riconoscimenti italiani ed internazionali, fino a comparire nelle più celebri guide italiane ed internazionali" aggiunge Gianfranco Garofoli.