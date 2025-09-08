Podrascanin: "Così allungo la carriera"

"L’operazione? Chissà, magari mi ha pure allungato la carriera". Campione sul taraflex e esemplare fuori, Marko Podrascanin ironizza sull’intervento che gli sta un po’ condizionando il ritiro pre campionato. Il centrale della Lube classe 1987 sta svolgendo un lavoro differenziato dopo essersi sottoposto ad una operazione di meniscectomia selettiva del menisco mediale e di ’pulizia’ del ginocchio sinistro. Podrascanin al Carlino spiega perché si è arrivati all’operazione e fornisce anche un bell’aggiornamento sulle condizioni di Gargiulo. "Sono in via di pieno recupero – ci dice il "Potke" – ho evitato i salti ma a breve tornerò ad allenarmi al completo. Nella sfortuna di dover finire sotto i ferri è una fortuna averlo dovuto fare ora".

Ecco, perché questo intervento? Oltretutto rimasto ignoto finché non è iniziato il ritiro…

"E’ stata una cosa decisa all’ultimo, quasi all’improvviso. Negli ultimi due anni ho spesso avuto problemi al ginocchio sinistro e abbiamo deciso di far qualcosa. Il professore Raul Zini poi è un luminare in questo tipo di interventi e tanti atleti sono passati da lui, da Carolina Kostner a giocatori della Nba nonché in passato vecchi giocatori della Lube".

Cosa le ha detto il professore?

"Secondo lui mi ha allungato la carriera".

Per lei questo è l’ennesimo ritiro in carriera: differenze rispetto ad altri?

"Alla mia età devo dimostrare di essere ancora di livello, di poter fare la differenza. Chiaro che non saremo più una sorpresa come squadra ma è proprio la pressione a farti diventare un giocatore top".

Ha avuto modo di sentire il compagno Gargiulo? "Sì ci ho parlato proprio stamattina (ieri nda) e probabilmente ci incontreremo a Pesaro perché anche lui verrà lì per un consulto. So che già riesce a camminare, questa è una buonissima notizia. E’ ancora dentro i 15 che potrebbero giocare il Mondiale e spero davvero che possa rimanere tra i 14 e disputarli. Se lo merita".

Invece un ex compagno, un fuoriclasse che ha segnato un’epoca come Kaziyski, ha lasciato l’Italia e chiuderà la carriera in Bulgaria...

"L’ho avuto come compagno due anni a Trento e per me è uno degli atleti più forti di sempre. Uno che a 39 anni è stato Mvp delle finali… Sono contento che sia ancora in campo".

Lei non ha mai pensato di chiudere la carriera in Serbia?

"Tempo fa sì, ci avevo pensato. Ma avevo dato la parola alla Lube e l’ho mantenuta".

Andrea Scoppa