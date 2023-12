Poesia e solidarietà vanno a braccetto nel concorso comunale

"Civitanova Solidarity Word": concorso di poesia abbinato alla solidarietà. Prima edizione domani (ore 18) nella sala consiliare del Comune di Civitanova. La manifestazione sulla scia delle cinque edizioni di "Civitanova Solidarity Sound", in cui la musica incontra la solidarietà. La consulta per i Servizi Sociali ha voluto lanciare – in parallelo – questa nuova iniziativa in cui sarà la poesia a incontrare la solidarietà. Patrocinio e sostegno del Comune (ssessorato al Welfare). "Come per il concorso canoro abbiamo stimolato i giovani – ha detto Samuele Dutto (Direzione artistica e organizzazione) – a una riflessione sulla solidarietà attraverso la poesia. Ne sono arrivate 28. E siamo soddisfatti per la qualità". Il concorso è stato rivolto solo ai residenti in Civitanova. Poesie finaliste 15: selezionate dal poeta Carlo Molinari, vincitore di molti premi nazionali ed esteri. Le composizioni verranno lette dall’attore Antonio Sterpi (al piano Samuele Dutto). Ai vincitori di ogni categoria verrà assegnato un premio in libri di 120 euro.