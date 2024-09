"Poesia in libertà" a San Ginesio

Ultimi appuntamenti di Marchestorie a San Ginesio. L’associazione culturale "San Ginesio" oggi, alle 17 al Belvedere "Monti Azzurri" presenta l’incontro finale di "Poesia in libertà"; parteciperanno Riccardo Amicuzi, Piero Tordelli, Anna Carpineti, Lucia Nardi LuNa, Rita Angelelli, Roberto Marconi, Cinzia Canale, Giorgio Olori, Zeudi Zacconi, Leila Falà, Silvia Raccichini, Laura Cesetti, Graziano Ferroni, Edoardo Frustaci e Diego Tancredi. L’associazione Tra le righe darà vita a "Pensieri, Giochi e Poesie" oggi alle 17 alla Biblioteca Ragazzi di via Capocastello. Domani, alle 17.30 al complesso monumentale SS. Tommaso e Barnaba lectio magistralis con il poeta e regista marchigiano Giorgiomaria Cornelio (foto). Infine domani, alle 10 e alle 17, con ritrovo al Loggiato dei Lumi, c’è "Passeggiando per il Borgo".