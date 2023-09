"Poesia Onesta a Montefano: Luigi Storani Finalista al Premio Letterario Internazionale"

Il montefanese Luigi Storani (nella foto) è stato selezionato come finalista alla prestigiosa XVIII Edizione del Premio Letterario Internazionale "Poesia Onesta 2023". Questo riconoscimento è un ulteriore segno del suo straordinario talento letterario, già premiato lo scorso marzo al Premio di Poesia Città di Montefano "Una penna per l’Amore".

Il brano intitolato "Le Campane di San Donato", ha catturato l’attenzione della Giuria del Premio, classificandosi al quinto posto nella Categoria Sezione C - Racconto breve in italiano.

"Luigino Storani – pur non essendo scrittore – ha scritto diverse opere, soprattutto ricordi d’infanzia ed adolescenza, alcuni dei quali raccolti nel libretto "Addio Monocchia".

Non è pittore, ma si diletta a dipingere a tempera e ad olio. Pur non conoscendo la musica, da autodidatta ha suonato il basso in una band.

"L’Amministrazione Comunale di Montefano – ha commentato il sindaco Angela Barbieri –, è orgogliosa di avere un residente così talentuoso e gli augura ogni successo per il futuro. Montefano è un luogo ricco di cultura, storia e talento artistico, siamo impegnati nel promuovere e sostenere i cittadini come Luigi Storani che coltivano l’arte e la scrittura nella nostra comunità".

ast. t.