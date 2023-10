Poesie, musica e vernaccia in ’Territori forti e fluidi’

Ultimo fine settimana del progetto "Territori forti e fluidi" - domani a Serrapetrona e domenica a Ussita - tra musica, degustazioni, percorsi olfattivi.

Domani al Lago di Caccamo, alle 16.30, si terrà l’iniziativa "Le caratteristiche dei fluidi": la vernaccia di Serrapetrona DOCG e Serrapetrona DOC e l’olio Coroncina saranno protagonisti di una degustazione guidata, preceduta dall’armonia del concerto di flauti del Quartetto F.A.T.A., tutto al femminile. Gli atleti del Centro Canoa Caccamo saranno invece in acqua per i loro allenamenti settimanali.

Domenica a Ussita "Un respiro che rigenera il benessere": si parte alle 10 dal torrente in un "percorso sensoriale" lungo il quale si intervalleranno storie con Giuseppe Riccioni, guida ambientale escursionistica, Marco Cervellini, ecologo vegetale, associazione C.A.S.A.. Il tutto sarà accompagnato dalle rime del poeta pastore Renato Marziali e dalla musica di Samuele Giacomozzi al pianoforte e Luigi Ferrara all’armonica. Nell’area Caraceni esposizione degli artigiani, dalla lana al legno, dal miele fino ai prodotti di cosmesi realizzati con il latte di capra. Nel pomeriggio caldarroste e vin brulè a cura della Pro Loco Ussita 7.1. Alle 15 degustazione di tisane con i prodotti tipici della montagna grazie all’erborista Antonio Greco, a seguire "Il profumo meraviglia dei sensi" con il profumiere Mauro Malatini alla scoperta del profumo che ha creato appositamente per "Territori forti e fluidi". Per i più piccoli nel parco giochi dalle 14 spettacoli di giocolieri e maghi, giochi di una volta, truccabimbi e molto altro. Ingresso gratuito. Organizzazione progetto Arci Macerata, coordinamento Barbara Olmai.