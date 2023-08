Poeti, scrittori e musica ’Unnonsoché’ di speciale

Treia, il paese-romanzo splendidamente raccontato da Dolores Prato, è al centro di una tre giorni tra libri, poeti, scrittori, musica, passeggiate in occasione di "Giù la piazza festival" (1-2-3 settembre). La manifestazione è stata presentata ieri dal sindaco Franco Capponi, dal vice Davide Buschittari, da Liliana Palmieri dell’ufficio cultura, da Andrea Biondi della biblioteca Auser e dalle direttrici artistiche Lucia Tancredi, Stefania Monteverde e Maria Peral Sanchez. I tanti appuntamenti del festival, tutti a ingresso gratuito, sono legati dalla parola "Unnonsoché" di cui la scrittrice se ne è appropriata per indicare quel qualcosa che ci inquieta come una mancanza da colmare. Ci saranno incontri con nomi prestigiosi della letteratura come, per esempio, con Gino Castaldo (il primo settembre a teatro alle 21.15); Vincenzo Latronico (il 2 al mercato coperto, ore 18.30); Evelina Santangelo (il 2 al teatro alle 21.15). Alle 17 di sabato si apriranno le porte alla poesia in piazzetta Cassera dove interverranno Elisa Des Dorides, Jacopo Curi, Marco Plebani e Alessandra Bloise Diana. Ma ci sarà spazio pure per passeggiate alla scoperta del patrimonio culturale del territorio: una visita all’Accademia Georgica (1 settembre alle 16) per ammirare il ricco patrimonio librario e archivistico; a Villa Spada (il 2 alle 10), al museo archeologico a palazzo Bonfigli (il 2 dalle 15.30 alle 17) e sui luoghi di Dolores Prato (il 3 dalle 10 alle 11.30). E poi ci sarà la mostra C’è chi legge (il primo alle 19.30 in Corso Italia Libera) a cura del club fotografico Il Mulino in cui è ritratto l’atto della lettura; il 2 alle 17 ai Giardini San Marco appuntamento con le storie e i libri per i bambini.

I riflettori saranno ovviamente puntati sulla seconda edizione del Premio letterario Dolores Prato – Città di Treia che vedrà le sei scrittrici finaliste scelte dalla giuria popolare durante l’anno tra gli oltre 50 libri inviati dalle case editrici: sono in lizza a succedere a Romana Petri, vincitrice della prima edizione, Rachele Faggiani, Paola Cereda, Silvia Dal Pra, Elena Martinelli, Valentina Farinaccio, Ilaria Francesca Martino. Ci saranno più di 50 ospiti e tantissimi ragioni per fare un salto a Treia.

Lorenzo Monachesi