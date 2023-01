‘Poeticanto’: giovani talenti in vetrina

È in programma, durante il weekend, la prima edizione del festival “Poeticanto” al teatro Feronia di San Severino. L’iniziativa, promossa dall’associazione ’Virgilio Puccitelli’ con il patrocinio del Comune e della Regione, ha l’obiettivo di scoprire i giovani talenti del territorio in ambito poetico e musicale. La rassegna sarà a eliminazione fino a decretare i vincitori e prevede di far esibire i concorrenti che possono mostrare le proprie identità artistiche. Venerdì, dalle 18, alla biblioteca comunale ’Francesco Antolisei’ si terrà il primo evento del ’fuori festival’ dal titolo: "Famosi... e consapevoli!", un incontro sui giovani e sulla loro presenza in rete curato in collaborazione con l’associazione Red, Rete Educazione Digitale Macerata. Dalle 21 si svolgerà la prima semifinale del concorso al teatro Feronia. Nella giornata di sabato ci sarà una visita guidata alle ’Meraviglie del Marec’, il museo dell’arte recuperata, con possibilità di prenotazione al numero 0733 638414; dalle 21, proseguiranno le semifinali al Feronia. Domenica, dalle 17, si svolgeranno le finali del festival con l’elezione dei vincitori per ciascuna categoria che otterranno due borse di studio.