Poiana liberata dai vigili del fuoco

Una poiana, che era rimasta incastrata in una rete metallica, è stata liberata dai pompieri. I vigili del fuoco di Camerino sono intervenuti intorno alle 17 di ieri in località Valfornace, per salvare una poiana rimasta incastrata in una recinzione. Il rapace è stato liberato dalla squadra dei pompieri e affidato alla persona che aveva chiesto l’intervento, e che si è impegnato a portare il volatile alla clinica veterinaria di Matelica, per le cure necessarie. Appena possibile, la poiana sarà rimessa in libertà nel suo ambiente naturale.