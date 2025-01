Poker all’Atletico Ascoli e nuovo allungo in vetta

SAMB 4ATLETICO ASCOLI 0

SAMB (4-2-3-1): Orsini 6,5; Zini 7, Pezzola 6,5, Gennari 6,5, Orfano 6,5 (42’st Bouah sv) ; Guadalupi 8, Candellori 6,5 (42’st D’Eramo sv); Kerjota 6,5 (38’st Moretti sv), Lonardo 7 (36’ st Toure sv), Battista 7 (18’st Baldassi 6); Eusepi 6,5. A disp. Semprini, Lulli, Zoboletti, Tataranni. All. Palladini 6,5.

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Galbiati 5; Mazzarani 5, Baraboglia 5 (16’ st Feltrin), Nonni 5; Alborino 6 (41’ pt Didio), Olivieri 5,5, Vechiarello 5, Severini 5 (31’st Clerici), Antoniazzi 5; Ciabuschi 5 (16’ st Maio 6), Minicucci 6 (23’ st Scimia 5,5). A disp. Lavorgna, Antonucci, Dondoni, Cofini. All. Seccardini 5,5.

Arbitro: Galiffi di Alghero 6.

Reti: 14’pt e 6’st Guadalupi, 30’pt Battista, 15’ st Lonardo.

Note: un minuto di raccoglimento in ricordo di Aldo Agroppi scomparso giovedì scorso. Spettatori 5.842. Amm. Antoniazzi (AA), Baraboglia (AA), Baldassi (S) Angoli 7-3 per l’ Atletico Ascoli. Rec. 2’ pt, 3’ st.

La Samb cala il poker all’Altetico Ascoli e guadagna altri due punti sull’Aquila diretta inseguitrice, ora distante nove lunghezze. L’ennesima prova di forza da parte di Eusepi e compagni che confermano di avere raggiunto la giusta quadratura tecnica, ma soprattutto la mentalità della squadra operaia che sa capitalizzare le occasioni create, sfruttando l’ importante qualità tecnica. La Samb si muove in campo come un orologio svizzero. Concreta e determinata in fase di chiusura e di impostazione, micidiale negli ultimi venti metri. Netta la differenza di caratura con l’Atletico Ascoli che però, ben messo in campo da Seccardini, se l’è giocata alla pari creando anche i presupposti per potere riaprire la partita. ma senza riuscirci. Palladini recupera gli infortunati Pezzola, Baldassi e Paolini con quest’ultimo che va in tribuna insieme a Fabbrini. Pezzola riprende il suo posto da centrale a fianco di Gennari con Zini dirottato sulla corsia destra difensiva. 3-5-2 per l’Atletico Ascoli che deve fare a meno degli squalificati Pompei e Camilloni e di capitan D’Alessandro influenzato. Al 14’ la Samb passa in vantaggio. Punizione di Guadalupi dai venti metri, con una conclusione che beffa sul proprio palo il giovane Galbiati. L’Atletico Ascoli non si scoraggia ed al 20’ un tiro cross di Minicucci non viene corretto in rete da due bianconeri appostati sul secondo palo.

Alla mezzora la Samb raddoppia. È Battista con una conclusione da appena dentro l’area deviata da Severini con il petto ad beffare Galbiati. Ad inizio ripresa l’Altetico Ascoli ha un paio di occasioni per riaprire il match ma poi ci pensa Guadalupi al 6’ st a calare il tris su assist di Zini e Lonardo il poker al 15’ st con l’attaccante classe 2005 che mette a segno l’ottavo sigillo stagionale.