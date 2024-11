Pokerissimo Tolentino: "Prova di sacrificio"

"Vittoria di grande prestigio sul campo di una squadra molto forte. Grande prova di sacrificio di tutta la squadra che voleva fortemente questo risultato". È il commento entusiasta di Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, dopo la vittoria per 0-1 sul campo del Montegranaro. Dopo un primo tempo equilibrato, il rigore segnato da Capezzani ha galvanizzato i cremisi che nella ripresa si sono difesi egregiamente, portando a casa la quinta gioia consecutiva. "Sono contento per l’approccio alla partita – dice il tecnico del Tolentino –, perché nel primo tempo abbiamo creato più gioco palla a terra per metterli in difficoltà, creando diverse opportunità tra cui quella che ha portato al calcio di rigore. Nella ripresa ci siamo adattati alla situazione di punteggio, sapevamo della loro pericolosità nel reparto avanzato e abbiamo preferito chiudere di più gli spazi e difenderci di squadra per portare a casa il successo, cercando di correre meno rischi possibile". Una vittoria che conferma il periodo favorevole della squadra cremisi sopratutto in trasferta, dove è ancora imbattuta, totalizzando cinque vittorie e un pareggio nelle sei sfide di campionato lontano dalle mura amiche. "Stiamo crescendo molto nelle prestazioni e nell’intesa tra i giocatori – dice l’allenatore cremisi –, all’inizio della stagione abbiamo trovato delle difficoltà fisiologiche perché la squadra è stata profondamente rinnovata, ma adesso ci stiamo trovando sempre di più e i risultati ci dicono che la strada è quella giusta". Tolentino che è atteso da tre sfide molto difficili prima della sosta natalizia: Sangiustese, Urbino e Matelica. "Ci prepareremo al meglio per fare prestazioni simili nelle ultime tre partite – conclude Passarini –, non ci poniamo obiettivi di classifica (al momento il Tolentino è quinto con 22 punti, in zona playoff, ndr) perché è ancora presto per fare calcoli, ma continuiamo a lavorare per migliorare il gruppo squadra che abbiamo costruito e allungare il momento positivo il più possibile".

Marco Natalini