Polemica a Tolentino: Massi su interrogazioni: "Solo una svista"

Botta e risposta tra la minoranza Tolentino nel Cuore, con Monia Prioretti e Silvia Tatò, e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi. A inizio seduta, giovedì, c’è stata la nomina a capogruppo della Prioretti. "In Consiglio sono state presentate otto interrogazioni, di cui due di Tolentino nel Cuore – spiegano le due consigliere –, sottoscritte da tutto il centrodestra ma con noi come prime firmatarie. Il presidente del Consiglio, invece di seguire il dettato del regolamento, ha deciso arbitrariamente di far leggere tre interrogazioni a Fd’I, due a Civico 22 e nessuna a noi, rinviandone la trattazione al prossimo Consiglio. Non possiamo sapere cosa sia stato stabilito alla conferenza dei capigruppo (Tolentino nel Cuore non ha partecipato in quanto, a seguito del passaggio di Silvia Luconi a Fd’I, la scelta del nuovo capogruppo è stata formalizzata durante l’assise), ma resta il fatto che il presidente del Consiglio avrebbe dovuto comunque far rispettare il regolamento. Riteniamo sia stato leso il nostro diritto istituzionale di consiglieri comunali. Forse le nostre interrogazioni erano scomode?". Queste riguardavano la situazione della Biblioteca Filelfica e i bandi per l’ottenimento finanziamenti pubblici. Massi spiega che sono state tralasciate erroneamente. "Il fatto di avere tante interrogazioni, presentate congiuntamente, ha portato ad una svista – giustifica –. Ma non c’era alcun intento penalizzante nei loro confronti, men che meno preoccupazione per i temi trattati dalle interrogazioni, inserite nella prossima seduta del 26 ottobre. Comunque, durante il Consiglio di giovedì nel punto dedicato alle interrogazioni, c’è stato tutto il tempo e quindi la possibilità di far notare l’errore, per cui conseguentemente le interrogazioni sarebbero state trattate. Fatto salvo l’errore compiuto, per cui faccio mea culpa, è richiesta collaborazione e correttezza".